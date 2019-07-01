رئيس صندوق التنمية الثقافية: متحف نجيب محفوظ جاهز.. والأزمة المالية لم تؤثر على أنشطتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن الأزمة المالية التي يمر بها الصندوق منذ انقطاع حصول الصندوق على نسبة 10% من موارد الآثار، لم تؤثر بشكل كبير على أداءه ورعايته للعديد من الأنشطة التي تقام به.

وأضاف عبدالوهاب لـ"الخليج 365"، أن الصندوق مازال يقدم الأنشطة نفسها التي كان يقدمها منذ أعوام مضت ولم يلغ منها أي نشاط، موضحًا أن الصندوق يقيمها بشكل يوفر كثير من النفقات، في ضوء تعليمات رئاسة الوزراء بشأن الموازنة.

وحول أولويات الصندوق في الموازنة الجديدة له، أكد عبدالوهاب، أن هذا الأمر سيتحدد وفق الموازنة الجديدة والتي سيتم بحثها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الصندوق انتهى من إنشاء متحف "نجيب محفوظ" وسيتم افتتاحه في ذكرى ثورة يونيو كما أعلنت وزيرة الثقافة.

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وأضاف رئيس صندوق التنمية الثقافية، أنه يبحث كيفية الاستفادة من مركز الخزف والحرف التراثية بالفسطاط، لتكون رافدًا من روافد الدخل الجديد للصندوق: "وألا نكتفي بمهمتها لحفظ الحرف المهددة من الإندثار، وإنما يصبح لها دور مهم في إيجاد دور استثماري".

وأشار إلى أن العقبة الكبيرة تتمثل في الصيغة القانونية لاستقدام عمالة جديدة لهذه الحرف، عقب إغلاق باب التعاقد والتعيينات في الجهاز الإداري للدولة.

أوضح عبدالوهاب، أن هناك لجنة سيتم اعتمادها بقرار وزاري سيكون مهمتها وضع خطة مناسبة للاحتفال بالدورة الفضية على إنشاء "سومبوزيوم" النحت الدولي في أسوان، بعد مرور ربع قرن على إنشائه: "كما نعد ملفًا لعرضه على رئاسة الجمهورية لبحث مدى رعاية الرئيس لهذا الحدث المهم".