اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرع بنها، قطع المياه، اليوم الاثنين، بدء من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة الخامسة فجرًا عن مدينة بنها، لأعمال الغسيل والتطهير الدوري للشبكات والمحطات بالكلور.
وأهابت الشركة في بيان إعلامي، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.
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