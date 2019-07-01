جمال شعبان يعلن ترشحه لمنصب نقيب الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، ترشحه لخوض انتخابات نقابة الأطباء على مقعد النقيب العام.
وقال شعبان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن ترشحه جاء سعيًا للارتقاء بالمهنة ولدعم شباب اﻷطباء وتكريم الكبار، واسترداد النقابة بعيدًا عن أي تيارات سياسية.
وأعلنت نقابة الأطباء، إغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، أمس الأحد.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على المقاعد النقابية، يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل عامين، وفقًا للمادة 44 من قانون النقابة، وتنص المادة 53 على أنه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من 3 أعضاء من مجلس النقابة المختص و3 مندوبين عن المرشحين، بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعًا من بين المرشحين في الانتخابات في نفس العام.
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