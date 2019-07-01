مقتل أربعة سوريين في هجوم صاروخي

تصدت الدفاعات الجوية السورية،الاثنين، لـ"عدوان" بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي تحدثت عن مقتل

4 مدنيين جراء الهجمات.

وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في

ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عدداً منها.

ولم توجه سانا اصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد.