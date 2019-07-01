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مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة بمطار تكساس الأمريكية

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لقي عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة حتفهم إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأميركية.

ذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينجإير ذات

المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق بشأن الحادث، فيما ذكرت قناة فوكس الإخبارية أنه يتضح

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على الفور ما الذي تسبب في الحادث الذي وقع صباح الأحد بتوقيت ولاية تكساس.

وقالت قناة فوكس إن فرق الإنقاذ هرعت لإخماد الحريق مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظات ما بعد احتراق الطائرة.

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