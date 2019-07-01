لقي عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة حتفهم إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأميركية.
ذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينجإير ذاتالمحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.
ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق بشأن الحادث، فيما ذكرت قناة فوكس الإخبارية أنه يتضح
وقالت قناة فوكس إن فرق الإنقاذ هرعت لإخماد الحريق مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة، فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظات ما بعد احتراق الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة بمطار تكساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.