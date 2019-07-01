عاجل-المجلس العسكري السوداني: التحقيق مع العناصر التي تعرضت للقوات النظامية

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في بيان له، إن المجلس العسكري يأسف لانحراف المسيرات عن أهدافها، وأن المجلس مارس ضبط النفس لكن بعض العناصر قامت بالتعرض للقوات النظامية، ونقوم حاليا بإجراء التحقيق مع تلك العناصر التي تعرضت للقوات النظامية، وذكر أن قوى الحرية والتغيير أخلت بما التزمت به وقامت بالتحريض، ولن تسمح القوات النظامية بمظاهر التفلت والتعرض للمواطنين، وأضاف “كنا نأمل التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل”.



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