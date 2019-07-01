شبح الإنتحارات بشفشاون لا يتوقف.. قاصر تنهي حياتها بعد يومين من غيابها

اهتزت مدينة شفشاون، أمس الأحد، على وقع حالة انتحار جديدة لفتاة قاصر قامت بشنق نفسها بإحدى الأشجار المتواجدة بمدشر “تازاخت” التابع ترابيا لجماعة بني سلمان.
وكشفت مصادر محلية أن الفتاة لا تتجاوز 16 سنة، تغيبت عن منزل أسرتها لمدة يومين، قبل أن يعثر عليها سكان المدشر جثة هامدة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقها في إحدى الأشجار، فيما تجهل لحدود اللحظة أسباب إقدامها على الانتحار.
وفور تلقيها اتصالا من الساكنة، حلت عناصر الدرك إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الإنتحار، فيما تم نقل جثة الفتاة إلى مستودع الأموات بمستشفى شفشاون.
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