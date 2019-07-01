برلماني ليبي ردا على التهديدات التركية: "لن يفلحوا"

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني: إن تهديدات تركيا للجيش الوطني الليبي "فضفاضة"، وتعبر عن مدى انحدار النظام التركي للهاوية خاصة بعد خسائره المتتالية في الداخل والخارج، مؤكدا أنهم لن يفلحوا في تهديداتهم.



وقال العباني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الإثنين: "إن تهديدات تركيا فضفاضة وتعبر عن حجم الألم الذي يشعر به نظام أردوغان الذي أخذ في الانحدار نحو الهاوية، خاصة بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات المحلية في إسطنبول وغيرها من المدن التركية، ما يعني تدهور شعبيته".

وشدد العباني على أن الأتراك لن يجدوا من الليبيين إلا ما وجدوه من الأكراد من مقاومة شرسة، مشيرا إلى أنه لولا دعم أنقرة المباشر للإرهابيين في ليبيا، لما تمكن الإرهابيون من مقاومة الجيش كل هذه الأيام، مشددا على أنه مهما ازداد حجم دعمهم فلن يفلحوا؛ لعزم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على دحر الإرهاب وتطهير العاصمة طرابلس.



وتابع: "سترى تركيا ما ينتظرها من شعبها الذي أهدرت إمكانياته الاقتصادية في دعم الإرهاب والتطرف وأحلام اليقظة لرئيسها المراهق سياسيا، مضيفا: "لن يفلحوا".

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وأضاف قائلا: "نرى تركيا في الآونة الأخيرة تتطلع إلى ماضيها الأسود المظلم، وتحلم بأن يتولى رئيسها الإخواني إمارة المسلمين مستغلا ما شهدته بعض الدول العربية من انهيارات عسكرية وسياسة واقتصادية وتهتكات في النسيج الاجتماعي وتوافقات أيديولوجية مع أغلب المليشيات الإرهابية.. كما أن تركيا أصبحت الراعي الرسمي للإرهاب برئاسة أمير الإرهاب أردوغان، الذي جعل من بلاده وكرا وملاذا لهم من شتى بقاع الأرض".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح قد أعلن اليوم حالة النفير العام والتعبئة، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا، ولمواجهة كافة التحديات القائمة.

وفي وقت سابق الأحد، لوحت تركيا باستهداف الجيش الوطني الليبي بعد زعمها أن قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر تحتجز 6 أتراك، مشيرة إلى أن القوات الليبية ستصبح "هدفا مشروعا" إن لم تفرج عنهم على الفور.

وردا على ذلك قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لكل الاحتمالات، ردا على تهديدات تركيا، لافتا إلى أنه "لم يتم إبلاغه بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية".

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية التي تحظى بدعم من قطر وتركيا.