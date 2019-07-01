برشلونة يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني الاستغناء عن 4 من لاعبي الفريق عقب انتهاء عقودهم مع النادي، مع نهاية شهر يونيو/حزيران.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن برشلونة اكتفى بفترة الـ6 أشهر التي قضاها الكولومبي جيسون مورييو، مدافع فالنسيا مع النادي على سبيل الإعارة.

الأمر نفسه كرره النادي بالنسبة للمهاجم الغاني كيفن برنس بواتينج المعار للبارسا من ساسولو الإيطالي.

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ولم يشارك اللاعبان بصفة مستمرة مع برشلونة، إذ ظهر مورييو في 7 مباريات فقط، بينما شارك بواتينج في 4 مباريات فقط مع الفريق.

واستقر برشلونة أيضا على رحيل البلجيكي توماس فيرمايلين عن النادي، بعد 5 سنوات على انضمامه للنادي عانى خلالها من الكثير من الإصابات التي أبعدته عن مباريات الفريق.

أما آخر اللاعبين الراحلين عن برشلونة، فهو البرازيلي دوجلاس بيريرا الذي لم يستفد منه النادي مطلقا، وخرج لعدة إعارات على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة.



