فيديوجراف.. 6 مشاهد من مسيرة لوشيسكو مدرب الهلال السعودي الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي الهلال السعودي تولي الروماني رازفان لوشيسكو تدريب الفريق بداية من صيف 2019. ويمتلك المدرب الروماني العديد من التجارب التدريبية على الصعيدين الأوروبي بشكل عام والروماني بشكل خاص. ويعد لوشيسكو أول من قاد باوك اليوناني للقب الدوري للمرة الأولى منذ 1985، وذلك في الموسم المنصرم.

"العين الرياضية" تبرز أهم المشاهد في مشوار المدرب الجديد للهلال عبر الفيديوجراف التالي..

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