أردوغان يتحدى واشنطن: سنتسلم منظومة الصواريخ الروسية بعد عشرة أيام

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت مواقع تركية، الأحد، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه ستم تسليم صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا في غضون عشرة أيام.

وهدد ترامب، في وقت سابق، أنقر إذا ما قررت الاستمرار في إتمام صفقة شراء منظومة إس 400 الدفاعية الروسية، وأضاف أن إدارته تبحث فرض عقوبات محتملة في حال استمرار أنقرة في هذه الصفقة.

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بينما لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك عقب تهديد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة مارك أسبر، في السابع والعشرين من يونيو، بفرض عقوبات على تركيا، في حال مضت بصفقة صواريخ “إس 400” الروسية.

واعتبر أردوغان أن على دول الحلف الأطلسي عدم فرض عقوبات على بعضها البعض، وقال في تصريح صحفي من مطار أنقرة، حيث كان يستعد للتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: “لا تنسوا أن تركيا عضو في الحلف الأطلسي وأميركا دولة في الحلف. بحسب علمي على دول الحلف الأطلسي الا تفرض عقوبات بعضها على بعض”.

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك عقب تهديد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة مارك أسبر، الأربعاء، بفرض عقوبات على تركيا، في حال مضت بصفقة صواريخ “إس 400” الروسية.

واعتبر أردوغان الأربعاء أن على دول الحلف الأطلسي عدم فرض عقوبات على بعضها البعض، وقال في تصريح صحفي من مطار أنقرة، حيث كان يستعد للتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: “لا تنسوا أن تركيا عضو في الحلف الأطلسي وأميركا دولة في الحلف. بحسب علمي على دول الحلف الأطلسي الا تفرض عقوبات بعضها على بعض”.