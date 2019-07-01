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سوريا تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في حمص ودمشق

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أعلنت سوريا عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم صاروخي، أستهدف في وقت متأخر ليلة الأحد، في حمص ومحيط العاصمة دمشق .

وأكدت الوكالة العربية السورية للأنباء إسقاد الدفاعات السورية عدد من الصواريخ وسط سماع دوي انفجارات عنيفة.

وقالت الوكالة إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على سوريا من المجال الجوي اللبناني، مستهدفة عدة مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق.

ونقل ناشطون على لسان شهود عيان سماعهم أيضا دوي انفجارات عنيفة في حمص، قالوا إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي على الأرجح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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