«الإخوان» يقرّون بـ«الهزيمة» ويقبلون «واقعاً جديداً»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) أقرت جماعة «الإخوان المسلمين» بالهزيمة وبفشل مشروعها، زاعمة تبنيها توجهاً جديداً للفترة القادمة، على خلفية ما وصفته بـ«الواقع الجديد» بعد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، وبعد «مراجعات داخلية». واعترفت الجماعة، في بيان (السبت)، بارتكابها الأخطاء «بعد مراجعات داخلية عدة وقفنا خلالها على أخطاء قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم». وأضاف البيان أن الجماعة تقف الآن على التفريق بين العمل السياسي العام، وبين المنافسة الحزبية على السلطة.

أقرت جماعة «الإخوان المسلمين» بالهزيمة وبفشل مشروعها، زاعمة تبنيها توجهاً جديداً للفترة القادمة، على خلفية ما وصفته بـ«الواقع الجديد» بعد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، وبعد «مراجعات داخلية». واعترفت الجماعة، في بيان (السبت)، بارتكابها الأخطاء «بعد مراجعات داخلية عدة وقفنا خلالها على أخطاء قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم». وأضاف البيان أن الجماعة تقف الآن على التفريق بين العمل السياسي العام، وبين المنافسة الحزبية على السلطة.

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