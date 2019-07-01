شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: دمرنا البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية. وقال خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو أمس (الأحد)، إن الجماعات الإرهابية اعتقدت أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، لافتا إلى أن العملية الشاملة في سيناء مستمرة للقضاء على الإرهاب. وأضاف أن ثورة 30 يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، واعتبر السيسي أن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن.

وذكر أنه في مثل تلك الأيام التي لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل، انتفض الشعب مدافعاً عن أعز قيمه وهي وطنيته وهويته المصرية الأصيلة، مضيفا أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك الأيام، لكنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة. وأوضح السيسي أن الشعب المصري رسم في ثورة 30 يونيو طريقنا نحو التنمية والنهوض بالاقتصاد وبناء مستقبل أفضل له ولأجياله القادمة.