شكرا لقرائتكم إعلام النظام السوري:إسقاط صواريخ معادية بمحيط دمشق وحمص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد إعلام النظام السوري بمقتل أربعةِ مدنيين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق ومؤكدا أن دفاعاته الجوية أحبطت هجمات صاروخية استهدفت أطراف العاصمة دمشق ومدينةَ حمص، وأنها أسقطت عددا منها.

وبحسب وكالة سانا، فإن دفاعات النظام الجوية تصدت لصواريخَ في ريف دمشق وحمص، مشيرة إلى أنها أسقطت عدداً منها.

وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخا أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق وحمص.

وقال مراسل الحدث إن طائرات إسرائيلية حلقت في سماء البقاع اللبناني نفذت الهجوم الذي استتهدف مستوداعات أسلحة في لحزب الله في منطقة المزة والكسوة وجمراية كما استهدف القصف الإسرائيلي مواقع في ريف حمص.