شكرا لقرائتكم مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها بتكساس الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة دالاس مورننغ نيوز أن 10أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم يوم الأحد إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأميركية.

وقالت الصحيفة إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينغ إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ولم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق.