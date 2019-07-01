اخبار العالم

مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها بتكساس الأميركية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها بتكساس الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة دالاس مورننغ نيوز أن 10أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم يوم الأحد إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأميركية.

وقالت الصحيفة إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينغ إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ولم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بعد إقلاعها بتكساس الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا