زيادة جديدة على فاتورة الكهرباء تطبق غدا ..فيديو

محمد القاضي

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سوف يتم تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة غدا. وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التعريفة الجديدة للكهرباء سوف تكون وفقا لحساب استهلاك المواطنين، والتي أعلنتها الوزارة الشهر الماضي. Advertisements وأشار إلي أن الزيادة سوف تكون 14.9% عن العام الماضي، متابعا أنه سوف يتم حساب استهلاك شهر يوليو المقبل بالزيادة الجديدة. تعليقات القراء

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