شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للقضاء على أزمة عجز الأطباء فى الوحدات الصحية بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمود أبو الخير، بطلب إحاطة بشأن عجز الأطباء، وسياسة الحكومة فى التصدى لهذه الأزمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وفى نفس الوقت حتى لا تصبح بعض الوحدات الصحية او المستشفيات عبارة عن مبانى خاوية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية تعانى من نقص كبير فى عدد الأطباء وخاصة فى بعض التخصصات النادرة مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمرضى ويجد المريض نفسه ملزم بالذهاب للقطاع الخاص لتلقى العلاج اللازم.

وطالب النائب بحصر شامل لكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية للوقوف على عدد العجز على أرض الواقع ووضع خطة للقضاء على العجز وفقا للطاقة البشرية الموجودة كحل مؤقت وعاجل على أن يتم وضع خطة طويلة الأجل للقضاء على هذه الأزمة نهائيا فى المستقبل بعد عدد من السنوات.