باحث إسلامى: أردوغان ضاعف نفوذ الأمن السياسى لإحكام قبضته على كل المؤسسات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يستخدم صلاحيات منحها لنفسه بعد تطبيق النظام الرئاسى فقد أحكم قبضته على المجال العام وصار يسيطر بشكل كبير على القضاء وتراجع حضور الأحزاب والرقابة البرلمانية.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن أردوغان يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة في الدولة عبر مضاعفة نفوذ الأمن السياسى والمتلصصين ومن يتم رصد نشاط معارض للنظام له تتخذ ضده على الفور الإجراءات بمنعه وسجنه وتلفيق التهم له وأكثر المتضررين من هذا النهج هم الصحافيين والناشطين الحقوقيين وقادة الأحزاب والسياسيين المعارضين.
كان محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد أن قرار أردوغان بغلق 1300 منظمة حقوقية تركية منذ 2016 وحتى الآن يمثل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية مؤكدا أن المنظمة تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تركيا وستتقدم ببلاغ رسمى للمفوض السامى للأمم المتحدة للتحقيق فى هذه الواقعة.
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