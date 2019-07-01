شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع منتصف يوليو بشأن قانون التجارب السريرية.. وكيل البرلمان يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"التجارب السريرية"، فى ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواده، ستعقد اجتماعها منتصف شهر يوليو المقبل، تحديداً فى نهاية الجلسات العامة المقرر عقدها منذ 7 يوليو وحتى 9 يوليو. وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستضع اللمسات النهائية لمشروع القانون، بعد الاستماع إلى الملاحظات النهائية للأعضاء، وأنه سيتم تشكيل لجنة فرعية لإعداد الصياغة النهائية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تمهيدًا لإحالة مشروع القانون بصياغته النهائية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد مناسب لمناقشته. Advertisements كان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وتضم فى عضويتها كلاً من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلاً اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، وعقدت اللجنة اجتماعًا تمهيديًا تنظيميًا فى شهر يناير الماضى، لوضع الإجراءات التى ستتبع فى مناقشة مشروع القانون.

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