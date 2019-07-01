سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تتصدى الدفاعات الجوية السورية، الأحد، لأهداف "معادية" في منطقة ريف دمشق، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي السوري.

وذكرت قناة الإخبارية في نبأ عاجل أنه تم سماع دوي انفجارات في محيط سماء دمشق.

وأضافت نقلا عن مراسلها أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ على محيط دمشق وحمص وتسقط عددا منها".