سوريا تحبط هجمات صاروخية على دمشق وحمص

تصدت الدفاعات الجوية السورية،الاثنين، لـ"عدوان" بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.
وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عدداً منها.
ولم توجه سانا اصابع الاتهام لأي جهة، وهيعادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد.
وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق.
وعادة ما تبرر إسرائيل غاراتها وهجماتها على سوريا باستهداف مخازن أسلحة أو مواقع
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
وفي 12 يونيو، أعلنت دمشق تصديها لـ"عدوان إسرائيلي" في جنوب البلاد، إلا ان المرصد السوري لحقوق الانسان قال إن الصواريخ استهدفت موقعين لحزب الله دون ان توقع ضحايا.
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