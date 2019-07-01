محافظ أبين: الإمارات سباقة في مساعدة المحافظة المنكوبة

عدن (الاتحاد)

أكد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سباقة في تقديم العون والمساندة لأهالي أبين عبر سلسلة من المشاريع التنموية التي شملت قطاعات خدمية أساسية مرتبطة بحياة المواطنين.

وأوضح بأن أكبر مشروع زراعي في أبين والمتمثل بمشروع سد حسّان الذي يموله صندوق أبوظبي سيحيي أكثر من 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، موضحاً أن الأشقاء في الإمارات لم يترددوا في تقديم الدعم والمساعدة منذ الوهلة الأولى لتحرير محافظة أبين من سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية والعناصر الإرهابية التي حاولت التمركز في بعض مناطقها.

وأشار محافظ أبين إلى أن هناك نماذج كثيرة من المشاريع التي مولتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بينها بناء وإعادة تأهيل 18 مدرسة ومنشآت تعليمية، وكذلك سلسلة من مشاريع المياه التي جرى تنفيذها في عدة مناطق وأبرزها مشروع مياه لودر الوضيع الذي يوفر مياهاً صالحة للشرب لأكثر من 60 ألف نسمة. وأوضح أن هناك مشاريع إنسانية وإغاثية متعددة جرى تنفيذها من قبل الأشقاء في دولة الإمارات وأسهمت في التخفيف من معاناة المواطنين وتلمس احتياجاتهم الأساسية.

وأكد اللواء أبوبكر حسين، إن أبين أكثر محافظة تعرّضت للتدمير بدءاً من الحرب التي شهدتها مع الجماعات الإرهابيّة عام 2011 التي أدت إلى نزوح أكثر من 30 ألفاً من المواطنين جرّاء تدمير منازلهم إلى جانب تدمير محطات الكهرباء وخزانات وآبار المياه وتدمير 76 مدرسة ومعظم المرافق الصحية ومقرّات السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات. وأضاف أن الحرب الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية فاقمت الأوضاع وتسببت بالكثير من الأضرار والدمار في البنية التحتية المتبقية، موضحاً أن السلطة المحلية وبمساندة أشقائها في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات تبذل جهوداً كبيرة من أجل إصلاح الأضرار التي خلفتها الحروب في أبين.

ولفت محافظ أبين إلى أن الإمارات كانت سنداً للقوات الأمنية وتعزيز مهامها ودورها في إحلال الاستقرار ومحاربة العناصر الإرهابية والجماعات المسلحة، مشيراً إلى أن قوات الحزام الأمني المدعومة من التحالف العربي أسهمت بشكل كبير في تأمين المديريات وحفظ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع الحياتية.