الجيش اليمني يستهدف تحركات الانقلابيين في حجة

عقيل الحلالي (صنعاء، وكالات)

قصف الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية والتابعة لإيران في مديريات حرض ومستبأ وعبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في قرية بني هلال ووادي الشعاب وبني علي جنوب مديرية حرض الحدودية مع السعودية في شمال محافظة حجة، مشيرة إلى أن القوات الحكومية المرابطة في مديرية حيران، جنوب حرض، استهدفت أيضاً مواقع وتحركات للحوثيين في شعب الدَّوش وجبل الحصن بمديرية مستبأ المجاورة من جهة الشرق والخاضعة لسيطرة الميليشيات.

كما قصفت قوات الجيش اليمني المتمركزة شمال مديرية عبس، غرب حجة، مواقع ومخابئ لميليشيات الحوثي في قرية برمان ومزارع الجر بالمديرية ذاتها.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، صباح أمس، غارات جوية على تعزيزات للمتمردين الحوثيين شمال وغرب محافظة حجة.

وذكر بيان للجيش اليمني أن الضربات الجوية استهدفت مواقع للحوثيين في مزارع الجر بمديرية عبس، ودمّرت آليات للميليشيات جنوب قرية الطينة الواقعة على الطريق الاستراتيجي الذي يمتد بين مديريتي مستبأ وحيران ويصل إلى حرض. وأكد البيان تكبد الميليشيات «خسائر بشرية كبيرة» جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي للقوات الحكومية، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي «تحاول التحشيد إلى جبهات محافظة حجة بعد الهزائم التي مُنيت بها» خلال الأسابيع الماضية.

ولقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، وجرح آخرون، في مواجهات مع القوات المشتركة والحزام الأمني في مديرية «قَعْطَبة» شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت، عقب محاولة عناصر من الانقلابيين التقدم في جبهة شخب غربي مديرية قعطبة، وتمكنت القوات المشتركة من إحباط الهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

ووفق المصادر فقد استولت القوات المشتركة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة كانت في طريقها على متن عربة إلى مواقع الميليشيات، في منطقة «الريبي»، بجبهة حجر.

إلى ذلك، صدت قوات الجيش اليمني، أمس، هجوماً للميليشيات الحوثية في جبهة الأجاشر بمديرية كتاف والبقع في شمال شرق محافظة صعدة، معقل الميليشيا في أقصى شمال البلاد، كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل للميليشيات إلى مواقعها في محيط المجمع الحكومي بمديرية المتون في محافظة الجوف (شمال شرق).

وأعلن التحالف لدعم الشرعية، ليل السبت، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمساً وأربعين دقيقة (11:45) بالتوقيت المحلي.

وأعلن تركي المالكي أيضاً، أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء السبت (22:45) بالتوقيت المحلي، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما دمرت مقاتلات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن آليات ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية الإيرانية في معقلها بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصادر عسكرية يمنية قولها: «إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة».

وأوضحت المصادر أنه «جرى أيضاً استهداف موقع آخر للميليشيات الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، مما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية». وفي سياق متصل شنت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الغارات الجوية، استهدفت مخزن أسلحة للحوثيين في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية.

كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.