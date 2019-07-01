بسام عبدالسلام (عدن) أكدت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، جنوب اليمن أن عودة عناصر القاعدة والسيطرة على مديريات المحافظة باتت مستحيلة في ظل تواجد القوات المدعومة من التحالف العربي، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب في المحافظات الجنوبية المحررة.

وأفاد قائد قوات الحزام الأمني قطاع المحفد رشاد علي، أن القوات تقوم بعملية تأمين المديرية وتعزيز الأمن والاستقرار فيها عقب تطهيرها من عناصر الشر والإرهاب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن عودة تلك العناصر الإرهابية للمحفد مستحيلة في ظل الجهود الأمنية المبذولة من أجل تطهير باقي الأوكار والمعاقل المفترضة التي ما تزال تتحصن فيها تلك العناصر في مناطق نائية وجبلية وعره.

وتفقد القيادي الأمني رشاد علي عدداً من المواقع والنقاط الأمنية التابعة للحزام الأمني في المحفد وسط إعلان رفع الجاهزية القتالية عقب عودة الهجمات الإرهابية التي تنفذها عناصر القاعدة عبر العبوات الناسفة المزروعة في الطرقات العامة بالمديرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحزام الأمني يتوعد بعدم السماح للقاعدة بالعودة إلى المحفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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