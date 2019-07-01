ضبط مواد شديدة الانفجار للحوثيين

عدن (الاتحاد) تمكنت أجهزة الأمن في محافظة لحج، جنوب اليمن من ضبط كميات من الأسمدة المحظورة التي تستخدم في صناعة المتفجرات كانت متجهة صوب مناطق واقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن قوات الحزام الأمني تمكنت من ضبط سيارة شحن صغيرة أثناء محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسمدة المحظورة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، مشيراً إلى أن المواد المضبوطة وصلت عبر مهربين إلى سواحل لحج تمهيداً لتهريبها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي عبر طرقات صحراوية.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن تمكنت في منطقة المشهور القريبة من رأس عمران بالساحل الغربي من ضبط السيارة وما تحمله من مواد خطيرة، موضحاً أن عملية تعقب ورصد نفذتها القوات تمكنت من إفشال عملية التهريب وضبط سائق السيارة وإحالته للتحقيق.

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