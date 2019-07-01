عدن (الاتحاد) أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على إعدام أحد المواطنين اليمنيين، عقب رفضه دفع إتاوات في إحدى النقاط التي يشرفون عليها في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفاد مصدر محلي أن عناصر حوثية نصبت حاجز تفتيش في مديرية الشرية وشرعت بفرض جبايات وإتاوات على المارين عبرها، موضحاً أن أفراد الحاجز أوقفوا شاحنة تحمل على متنها كمية من مادة الديزل تابعة لأحد التجار المحليين وطالبوا بدفع إتاوات من سائقها للسماح بمروره.

وأضاف المصدر أن عناصر الميليشيات وبعد رفض السائق دفع إتاوات غير قانونية، أقدمت على قتله بدم بارد، موضحاً أن الحادثة خلفت توتراً كبيراً بين عناصر الحوثي وأهالي القتيل الذين أعلنوا التصعيد في حال عدم تسليم قتلته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعدمون مدنياً رفض دفع إتاوات بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.