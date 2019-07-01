مصادر مقربة من «العسكري» لـ«الاتحاد»: الانقسامات داخل قوى التغيير عرقلت اتفاق «أنيس حجار»

أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)

تحولت الخرطوم أمس إلى ثكنات عسكرية وساحات معارك ووقعت مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومتظاهرين في عدد من مناطق العاصمة، كما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وذلك خلال المظاهرات الحاشدة التي شارك فيها عشرات الآلاف من السودانيين، أمس، استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير تحت شعار «مليونية الشهداء».

وفي أول رد فعل، أعرب المجلس العسكري أمس عن رغبته في التهدئة والبدء في المفاوضات. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق لـ«الاتحاد»، إن المجلس العسكري أبلغ قوى الحرية والتغيير عبر الوسيط الإثيوبي موافقته على المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، واستعداده لبدء التفاوض فوراً.

وذكرت مصادر مطلعة قريبة من المجلس العسكري لـ«الاتحاد» أن اتفاقاً تم بين اللجنة السياسية للمجلس العسكري بقيادة حميدتي ووفد قوى التغيير الليلة قبل الماضية في منزل رجل الأعمال السوداني أنيس حجار بحضور القائم بالأعمال الأميركي والمبعوث الأفريقي، ووافقت قوى التغيير على الاتفاق ما عدا الحزب الشيوعي وقوى الإجماع وممثل المجتمع المدني.

وأضافت المصادر أنه تم تأجيل الاتفاق على المجلس التشريعي والاتفاق على التسمية الفورية لرئيس مجلس الوزراء ومجلس سيادي من 5 عسكريين و7 مدنيين برئاسة عسكرية على أن يكون التصويت بالثلثين في المجلس أي 8 أصوات، وأنه تمت تعهدات بسلمية المواكب وعدم التصعيد مقابل عدم التعرض للمظاهرات.

وذكرت المصادر المقربة من المجلس العسكري لـ«الاتحاد» أن الحزب الشيوعي أصدر بياناً باسم قوى التغيير يدعو للتصعيد والاعتصام أمام القصر. وأعلن حزب الأمة القومي عدم موافقته على التصعيد، وأن بقية مكونات التحالف طلبوا سحب البيان الذي أصدره الحزب الشيوعي باسم التحالف.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر واحد إثر إصابته بطلقة نارية خلال الاحتجاجات في مدينة عطبرة شرق السودان. وقالت اللجنة في بيان أمس: إن القتيل هو شاب عشريني، فارق الحياة إثر إصابته برصاصة في الصدر. وأضافت مصادر صحفية أن متظاهرين آخرين أصيبوا في أحياء الخرطوم.

وقد انطلقت مواكب احتجاجية واسعة في مدن الخرطوم الثلاث والولايات السودانية، تحت لافتة «مواكب الحداد على الشهداء»، وانطلقت إلى أكثر من موقع، إلى منازل الشهداء الذين قتلوا خلال ثورة ديسمبر، وفي أحداث فض الاعتصام بالقوة في 3 يونيو الماضي.

وحاول المتظاهرون التوجه إلى ميدان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، ولكن قوات الأمن فرضت طوقاً أمنياً على كافة المداخل المؤدية لقيادة الجيش. وظل المتظاهرون يهتفون «مدنية.. مدنية». وقد تقدمت قيادات من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين المظاهرات في العديد من المناطق، حيث شوهد عمر الدقير ومحمد ناجي الأصم وغيرهما من قيادات قوى التغيير تتقدم المتظاهرين.

وكان تجمع المهنيين الذي يعتبر أبرز مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان قد قال في بيان: ندعو شعبنا الثائر في العاصمة إلى التوجه إلى القصر الجمهوري، رمز سيادتنا، ملتزمين بالسلمية والهتافات المطالبة بكل أهداف الثورة، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان.

وسادت حالة من الترقب والقلق في السودان طيلة المظاهرات التي انطلقت يوم أمس، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لانقلاب الجبهة الإسلامية الذي أوصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى الحكم عام 1989.

وقد استبق المجلس العسكري مظاهرات أمس بالاجتماع مع قوى الحرية والتغيير الليلة قبل الماضية، لأول مرة منذ فض الاعتصام. وقالت مصادر مطلعة أن الاجتماع لم ينتج عنه جديد، وإن المجلس يسعى لعقد اجتماع جديد مع قوى التغيير.

ومن جانبه، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري، أن المجلس سيحمي المتظاهرين، لكنه لا يأمن جانب المندسين الذين يسعون لتغيير الوضع السياسي في السودان. وقال حميدتي: إن هناك قناصة يستهدفون المتظاهرين وقوات الدعم السريع، وسنتحرك لمواجهة الموقف. وأضاف: إن المجلس العسكري يمثل الجميع بحياد تام، ونأمل في التوصل إلى سلام عادل وشامل لا يقصي أحداً.

وفي تطور آخر، سلم الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بالقصر الجمهوري بالخرطوم أمس رد المجلس على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة. وقال كباشي: أكدنا أن الوثيقة تشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وإننا جاهزون للتفاوض، وأعرب عن شكره لمبعوثي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

وكانت قوات الأمن السودانية قد دهمت مقر تجمع المهنيين أمس الأول، حيث كان يجهز لعقد مؤتمر صحفي، وهو ما اعتبرته قيادات معارضة في تصريحات لـ«الاتحاد» خرقاً كبيراً للحريات، وتوتيراً وإفساداً للأجواء التي ينبغي تهيئتها تمهيداً لاستئناف التفاوض.

وفي هذه الأثناء، قال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية بقطاع الشمال: إنه يجب القضاء على الثورة المضادة، وإن الشعب السوداني يؤكد مرة أخرى أن الحل بيده، ودعا إلى الاستمرار في كافة أنواع المقاومة السلمية وتطويرها بغرض الوصول إلى عصيان مدني شامل لتحقيق أهداف الثورة.