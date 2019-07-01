مسؤول عسكري ليبي لـ «الاتحاد»: الطائرات التركية تستهدف منازل المدنيين

حسن الورفلي (بنغازي)

شهدت محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس هدوء نسبياً، أمس، وسط مناوشات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، بحسب المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي المنذر الخرطوش لـ«الاتحاد».

وأكد الخرطوش استمرار الغارات الجوية لسلاح الجو الليبي على تمركزات الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس منذ ثلاثة أيام، مشيراً إلى تصدي قوات الجيش لمحاولات الميليشيات المسلحة للتقدم في منطقتي وادي الربيع والكزيرما في ضواحي العاصمة.

وتتخذ قوات الجيش الليبي في محاور القتال الثمانية في العاصمة طرابلس موقفاً دفاعياً لتأمين المناطق التي تسيطر عليها، وتنتظر القوات صدور تعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر باقتحام قلب العاصمة طرابلس.

وأشار إلى تعرض قوات الجيش الليبي لقصف عبر سلاح الجو التركي في ضواحي طرابلس، مؤكداً أن الضربات العشوائية التي يشنها الطيران التركي تستهدف منازل المدنيين ولا تؤثر في تقدم قوات الجيش، مضيفاً «تركيا تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة بشكل مباشر».

ودفعت قوات الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية من مدن الجنوب باتجاه محاور طرابلس، وذلك لدعم القوات المتمركزة في محاور العاصمة استعداداً لاقتحام قلب العاصمة، وتحرير مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيات المسلحة.

وفي غرب ليبيا، أعلنت غرفة عمليات صبراتة التابعة للقوات المسلحة الليبية، حظر التجول داخل المدينة اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الساعة الرابعة صباحاً، ابتداء من أول أمس السبت.

وأكد البيان أن إعلان حظر التجوال يأتي لما تقتضيه المصلحة العامة من الناحية الأمنية ومن أجل المحافظة على ممتلكاتها وأمنها واستقرارها.

ويأتي التحرك في مدينة صبراتة، التي يسيطر عليها الجيش الليبي، وسط تحركات تقوم بها ميليشيات الوفاق لدخول مدن صبراتة وترهونة والأصابعة، وذلك لتقوية الموقف التفاوضي لحكومة الوفاق في أي عملية سياسية مستقبلية لحل الأزمة.

إلى ذلك، يؤكد القائد الميداني بقوات الجيش الليبي محمد الصادق القبائلي لـ«الاتحاد» سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف ميليشيات مصراتة، نافياً ما تناقلته وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق بقطع الإمدادات عن قوات الجيش الليبي المتمركزة في طرابلس. وأكد القائد الميداني بالجيش الليبي شن سلاح الجو الليبي غارات عنيفة على تمركزات الميليشيات بطرابلس، لافتاً إلى استمرار الدعم التركي للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بإرسال طائرات مسيرة وأسلحة إلى موانئ مصراتة.

وفي إطار ردود الأفعال على قرار المشير خليفة حفتر الأخيرة بسبب التدخلات التركية، أصدر رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب الليبي الدكتور عمر عبد ربه صالح، أمس ، تعميماً للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة كافة بعدم التعامل مع الشركات التركية، وحظر الاستيراد منها بأشكاله وأنواعه كافة، ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وقال رئيس ديوان المحاسبة الليبي إن الحكومة التركية تمادت واستمرت في دعم الميليشيات المسلحة والإرهابيين بالسلاح والآليات والمعدات والخبراء، بل وصل الأمر بها إلى وضع الخطط الحربية والعسكرية في دعم وحماية الإرهاب. وأكد البيان وقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مالية أو تحويلات بأشكالها كافة قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأوضح البيان أن القرار يسري أيضاً على الاعتمادات بجميع أنواعها، وعلى المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك.

وفي غريان، كشف عميد بلدية غريان السابق، ووكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية بالحكومة الليبية المؤقتة، بهلول الصيد، عن أن المجموعات التي ساعدت حكومة الوفاق المدعومة دولياً في السيطرة على مدينة غريان، هي مجموعة متطرفة تتبع الإرهابي أبو عبيدة الزاوي يقودها بقيادة المتشدد محمود بن رجب، وعناصر ما يسمى بمجلس شورى بنغازي ودرنة الإرهابيين.

فيما طالب حراك ليبيا للسلام، رئيس البعثة الأممية في ليبيا، غسان سلامة، بالتعاطي بشكل جاد مع ما حدث من تصفية وتنكيل بجرحى الجيش في مستشفى غريان من قبل ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني. واستنكر الحراك ما وصفه بصمت «غسان سلامة» عما وصفه بمذابح غريان، في إشارة لتصفية عدد من جرحى الجيش في مستشفى غريان قبل أيام، مطالباً البعثة بالمبادرة في إجراء تحقيق دولي قبل إخفاء معالم الجريمة.

بدورها، دانت لجنتا الخارجية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي في بيان مشترك أمس الأحد «الصمت الدولي المريب على جرائم الحرب المرتكبة في مدينة غريان من قبل ميليشيات الوفاق والتي وصلت ذروتها بقتل عشرات الأسرى والجرحى». واستنكر البيان مواقف الدول المنخرطة في هذه الجريمة بصورة مباشرة وهي قطر وتركيا، مؤكداً أن الميليشيات المسلحة تستمد قدرتها على تنفيذ جريمتها البشعة بفعل الإعلام الممول من قطر والذي يبث من تركيا وغرفة العمليات العسكرية التركية الموجودة في طرابلس ويديرها ضباط أتراك.

الجيش الليبي: إسقاط طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، مساء أمس، إسقاط طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وأوضح قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي اللواء محمد المنفور لـ«الاتحاد» أنه تم إسقاط الطائرة التركية المسيرة في مطار معيتيقة الدولي.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن طائرات تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة، قصفت منطقة وادي الربيع وعين زارة. وأشار إلى أن الجيش تمكن من صدها وكبّد الميليشيات خسائر كبيرة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أكّد أن أنقرة ستردّ على أي هجوم تنفّذه قوات الجيش الوطني الليبي ضد مصالحها، بعد أن أمر هذا الأخير قواته باستهداف سفن ومصالح تركية في ليبيا.

يأتي ذلك فيما اتهمت تركيا أمس قوات المشير الليبي خليفة حفتر بأنها تعتقل ستة من مواطنيها، محذرة من العواقب في حال عدم الإفراج الفوري عنهم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية «إن اعتقال ستة من مواطنينا من قبل قوات ميليشيا غير شرعية ترتبط بحفتر هو بلطجة وقرصنة. ونتوقع الإفراج عن مواطنينا فوراً».