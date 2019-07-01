السيسي: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة، ومؤسسات الدولة، استطاعت أن تحمي الوطن من الوقوع في هُوّة الفوضى والتمزق والصراعات، ونجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية، التي حاولت إنهاك الدولة وإضعافها، فخضنا العملية الشاملة بسيناء، للقضاء على قوى الشر والظلام، ونجحنا في حماية الوطن وكرامته، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان، كمركزٍ للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب.

وأضاف السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، مضيفاً أن ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق، لا تتغير بفعل الزمن، فهذا الشعب أصيل ووفي، وارتباطه بوطنه، يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أي مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود، سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية.

وقال إن مصر تحتفل بالعيد السادس لثورتها المجيدة في الثلاثين من يونيو.. تلك الأيام التي لاتزال حية في ذاكرة هذا الجيل الذي انتفض مدافعاً عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه وهي وطنيته، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، بتلك الأيام عام 2013، إلا أنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة.