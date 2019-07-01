انطلاق حملة لمكافحة «الإرهابيين» غربي العراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب (السليمانية، بغداد)

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، أمس، انطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد طيران الجيش في مناطق تشهد تحركات لـ«الجماعات الإرهابية» غرب محافظة الأنبار غربي العراق. وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح إن «بعض المناطق المستهدفة من العملية العسكرية تشهد تحركاً ملحوظاً لأفراد داعش الإرهابي وفق معلومات استخبارية دقيقة».

ولا تزال بعض مناطق العراق تشهد نشاطات لخلايا نائمة لتنظيم «داعش».

في غضون ذلك، كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الأحد، عن تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مرشحة جديدة لوزارة التربية إلى رئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن عبدالمهدي اتفق مع رئيس مجلس النواب على إنهاء الملف خلال اليومين المقبلين.

وقال عليوي إن «رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أرسل السيرة الذاتية لمرشحة جديدة لوزارة التربية ليلة الأمس إلى رئاسة البرلمان».

من جانب آخر أكد القيادي في تحالف المحور، إبراهيم الجنابي، أمس، رفضه منح وزارة الدفاع لشخصية تنتمي إلى المذهب الشيعي، وأشار إلى أن ذلك سيتسبب بمشاكل عديدة.

وقال الجنابي، إن منصب وزير الدفاع، من حصة المكون السني ولا يمكن منحه للطائفة الشيعية، مبيناً أنه في حال ثبت أن وزير الدفاع الحالي نجاح الشمري، ينتمي للطائفة الشيعية فإن ذلك سيتسبب بمشاكل عديدة. وأضاف أن وزارات المكون السني بدأت تقل من سنة إلى أخرى بعد أن كانت في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 9 وزارت، أما اليوم فقد تقلصت إلى 4 أو 5 وزارات.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية، أمس، بأن تنظيم «داعش» قتل شخصاً واختطف شخصين وأصاب 4 آخرين بحوادث متفرقة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى. وقالت المصادر، إن عبوة ناسفة زرعها مسلحو التنظيم الإرهابي انفجرت في قرية إصلاح بناحية جلولاء التابعة للقضاء، ما أدى إلى مقتل مدني وجرح آخر. مشيراً إلى أن قوة تابعة لميليشيات الحشد في قرية إمام محمد بمنطقة عالياوة تعرضت لهجوم شنه مسلحو داعش ما أدى إلى جرح 3 من عناصرها.

وأضافت المصادر، أن مسلحي داعش «اختطفوا مزارعين اثنين من أهالي ناحية قرتبة أثناء عملهما في مزرعتهما واقتادوهما إلى جهة مجهولة»، لافتة إلى أن الدواعش «اختطفوا قبل 3 أيام 3 مواطنين من المنطقة نفسها ما يزالون مجهولي المصير».