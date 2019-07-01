القدس المحتلة (الاتحاد) استشهد 84 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال في النصف الأول من العام الحالي 2019 وفق ما ذكره التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين. وقال التجمع في بيان أمس «إن من بين الشهداء 59 من قطاع غزة، و25 من الضفة الغربية؛ بينهم 8 سيدات و19 طفلاً». وأشار إلى أن أصغر الشهداء عمراً، «الجنين» عبد الله أبو عرار الذي استشهد بتاريخ 4 مايو الماضي، في حي الزيتون بغزة، والجنين أيمن محمود المدهون، الذي استشهد بتاريخ 5 مايو الماضي في بيت لاهيا».

وأشار التجمع الوطني، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام، بلغ 12 جثماناً، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية إلى 266 شهيداً.

وبين أن معظم الجثامين المحتجزة مدفونة في «مقابر الأرقام» بمنطقة جسر يعقوب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وبعضها محتجزة في ثلاجات السجون الإسرائيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 84 شهيداً في النصف الأول من العام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.