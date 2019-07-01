خطوات تاريخية لترامب في كوريا الشمالية

بانمونجوم (كوريا الجنوبية) (وكالات)

في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها التي تطأ فيها قدما رئيس أميركي أراضي كوريا الشمالية، دخل الرئيس دونالد ترامب أراضي كوريا الشمالية سيراً على الأقدام، أمس إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.

وعقد الرئيس ترامب لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي في المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين بين الكوريتين، حيث تصافحا قبل أن يعبر ترامب العتبة الخرسانية التي تمثل خط الترسيم الذي يقسم المنطقة منزوعة السلاح.

وقال ترامب لدى جلوسه مع كيم «عبور هذا الخط كان شرفاً عظيماً» وذلك في إشارة إلى عبوره الوجيز إلى الجانب الكوري الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح. وبعد محادثات لمدة ساعة في بانمونجوم (قرية الهدنة) في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية منذ عام 1953، أكد ترامب أن الطرفين سيبدآن محادثات على المستوى العملي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق من يوم أمس عقد ترامب اجتماعاً وتناول الغداء مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في قصر الرئاسة في سيؤول المعروف بالبيت الأزرق. ثم أكد الزعيمان بعدها أن لقاءهما بكيم سيتم فعلاً.

وقال مون «أعطى الرئيس ترامب أملاً كبيراً للعالم في تغريدته أمس... برؤية تلك التغريدة شعرت أن زهور الأمل تتفتح في شبه الجزيرة الكورية».

ووجه ترامب الدعوة لكيم، من خلال تغريدة، أول أمس السبت، وطلب منه أن ينضم إليه لدى زيارته للمنطقة منزوعة السلاح في لقاء توقع أن يستمر على الأرجح لدقائق تكفي لمصافحة رمزية بينهما عبر خط ترسيم الهدنة العسكري الفاصل بين الكوريتين.

وبدا أن الفكرة التي كانت وليدة اللحظة قد فاجأت كيم لكنه سارع بالرد بالإيجاب.

وعبر ترامب لفترة وجيزة الحاجز الخرساني الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية إلى الشمال قبل أن يصطحب كيم معه إلى «فريدم هاوس» في كوريا الجنوبية حيث عقدا اجتماعاً استغرق نحو الساعة. واتفقا على إصدار توجيهات لمسؤولين من البلدين لتشكيل فرق تتعامل مع التحدي المتمثل في تخطي الخلافات الجوهرية في المواقف بين البلدين، والتي أدت لانهيار قمتهما الثانية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير. وفي وقت سابق، ظل ترامب يكرر عدم تأكده من عقد الاجتماع وأعطى الصحفيين المرافقين له إفادة منتظمة للموقف، فيما أشار إلى صعوبة الترتيبات الأمنية واللوجستية للقاء. وبعد أن وصل ترامب للمنطقة منزوعة السلاح، تسنى له إلقاء أول نظرة على كوريا الشمالية من موقع مميز هو موقع أوليت للمراقبة، بينما رفرفت الأعلام الأميركية والكورية الشمالية والجنوبية.

وسار ترامب بعد ذلك من «فريدم هاوس» في جانب كوريا الجنوبية من القرية الحدودية نحو الشمال للقاء الزعيم الكوري الشمالي الذي اقترب من الحاجز الخرساني من الجانب الآخر. وقال كيم «لم أتوقع أبداً أن ألتقي بك في هذا المكان». ثم تصافحا، وضحك كيم بصوت مرتفع. وقال ترامب، على الجانب الكوري الجنوبي في ما يطلق عليه اسم «فريدوم هاوس»، حيث عقد الزعيمان الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة: «لو لم يكن الزعيم الكوري الشمالي قد أتى، لكانت وسائل الإعلام جعلتني أبدو سيئاً للغاية».

من جانبه، قال كيم، من خلال مترجم، إنه «مستعد لوضع نهاية للماضي المؤسف»، وإنه لولا «العلاقات المتميزة» لما كانت هذه الفرص ممكنة.

واسترجع ترامب ما قاله لكيم وهو يسير معه قرب الخط الحدودي العسكري إذ سأله «هل تود مني أن أعبر الخط؟»، وقال: «سأتشرف».

وتبادل الزعيمان الدعوة لزيارة عاصمتي بلديهما، وقال ترامب «سأدعوه الآن للبيت الأبيض». وقال كيم لترامب إنه سيكون مرحباً به في بيونج يانج.

وفي الإطار نفسه قام الرئيس الأميركي بزيارة لقاعدة أوسان الجوية قبيل مغادرته كوريا الجنوبية حيث قال للقوات الأميركية المتواجدة في القاعدة «وسائل التواصل الاجتماعي قوية للغاية». وتقدم ترامب بالشكر لزعيم كوريا الشمالية لتلبيته الدعوة للقائه في المنطقة الحدودية.

بابا الفاتيكان: الاجتماع نموذج لـ«ثقافة الالتقاء»

وجه البابا فرنسيس الأول تحياته لأبطال ما وصفه بأنه اجتماع تاريخي على أرض شبه الجزيرة الكورية، في إشارة إلى اجتماع عقد بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت إذاعة الفاتيكان أن البابا فرنسيس قال أمس: في هذه الساعات الأخيرة، رأينا في كوريا نموذجاً جيداً لـ«ثقافة الالتقاء».

وقال البابا في تحياته لأطراف الاجتماع: «مثل هذه الإيماءة المهمة ربما تكون خطوة جديدة على طريق السلام، ليس فقط على شبه الجزيرة (الكورية)، بل في العالم بأسره».