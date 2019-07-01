كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية في قصف لقوات التحالف بمحافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في قصف من طائرات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش الوطني اليمني في شمال غرب محافظة حجة.

قال المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني ، في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية ، مساء اليوم الأحد ، إن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في قرية الطينة بمديرية مستبأ، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، ومقتل جميع من كانوا بداخلها

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني حشودا وتعزيزات للميليشيات في مناطق متفرقة من مديريات حيران وحرض وعبس ومستبأ.