مؤلم.. مصرع شابة بعد إنقلاب درجة مائية ببحيرة بين الويدان

لقيت شابة مصرعها، مساء اليوم الأحد، بمستشفى الإقليمي بأزيلال، متأثرة بجروح بعد إصابتها في حادث انقلاب درجة مائية ببحيرة “بين الويدان”، ضواحي أزيلال.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، أن الهالكة استقلت الدراجة المائية، رفقة شاب آخر، من قرب الوحدة الفندقية بتفرنين، قرب “بين الويدان”، ودخلا عرض البحيرة دون إرتداء سترة النجاة.

ويجهل لحد الساعة أسباب الحادثة التي أثارت الرعب في صفوف الزوار، وأبناء المنطقة.

هذا، وحلت السلطات المعنية بغيت المكان، ونقلت الضحيتين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال، وفتح تحقيق في الموضوع.