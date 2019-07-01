ثورة السودان.. عشرات الآلاف يطالبون بتسليم الحكم للمدنيين

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالسودان، إن قناصة مجهولين، أطلقوا النار على خمسة مدنيين على الأقل، وثلاثة من قوات الدعم السريع، يوم الأحد، خلال مشاركة عشرات الآلاف من السودانيين، في مسيرة بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وبحسب وكالة رويترز، لم يوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو، ما إذا كان أي شخص قد توفي، ولم يقدم معلومات بشأن المسلحين أو انتماءاتهم خلال كلمة مقتضبة على التلفزيون الرسمي.

وقال دقلو، وهو قائد قوات الدعم السريع ”الآن في قناصين بيضربوا الناس. ضربوا ثلاثة من قوات الدعم السريع وخمسة أو ستة من المواطنين. الآن إحنا (نحن) انزعجنا وعايزين (نريد) نلحق الموقف“.

وتظاهر عشرات الآلاف، في شوارع الخرطوم، يوم الأحد، لمطالبة المجلس العسكري الحاكم، بتسليم السلطة للمدنيين، وذلك في أكبر احتجاجات، منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمي قبل ثلاثة أسابيع.

ولوح محتجون بعلم السودان وهتفوا ”مدنية.. مدنية“ و“الدم قصاد الدم“ في أنحاء عدة من العاصمة فيما راقبت قوات الأمن الموقف.

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ونشرت جماعات معارضة لقطات مصورة لما وصفتها بمسيرات في مدن أخرى.

وكان الجيش السوداني، أطاح بالرئيس عمر البشير، في 11 أبريل، بعد احتجاجات على حكمه استمرت شهورا.

هذا، وواصلت جماعات المعارضة الاحتجاجات في الشوارع، للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين.

وانهارت، بعد ذلك، المحادثات بين الجانبين، ما دفع إلى توقف الاحتجاجات قليلا، بعدما داهمت قوات الأمن إعتصاما خارج وزارة الدفاع في الثالث من يونيو، لكن الأيام القليلة الماضية شهدت مظاهرات؛ ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الأحد.