رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل سواريز

رياضة 2019-06-30 | 23:46 1,744 مشاهدة أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه دينيس سوايز، رسميًا عن صفوف الفريق. وكشف برشلونة عن توصله لاتفاق مع سيلتا فيجو، بشأن انتقال دينيس للنادي الإسباني. وكان دينيس غادر صفوف البارسا معارًا إلى آرسنال الإنجليزي في يناير الماضي. وبعد نهاية إعارته انتقل دينيس إلى سيلتا فيجو مقابل 12.9 مليون يورو إلى جانب 3.1 مليون كمتغيرات.



لعب دينيس سواريز 71 مباراة رسمية في ثلاثة مواسم مع برشلونة، حيث سجل ثمانية أهداف وفاز بخمسة ألقاب: الدوري، ولقبي كأس الملك، ولقبي كأس السوبر.

لعب دينيس سواريز 71 مباراة رسمية في ثلاثة مواسم مع برشلونة، حيث سجل ثمانية أهداف وفاز بخمسة ألقاب: الدوري، ولقبي كأس الملك، ولقبي كأس السوبر.

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