الجيش الليبي يرد على تهديدات تركيا: جاهزون لكل الاحتمالات

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لكل الاحتمالات، ردا على تهديدات تركيا.



وأكد المسماري في تصريحات تلفزيونية أن "تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وتقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرهما من المدن".



ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أنه "لم يتم إبلاغه بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية".



وشدد على أن الجيش الليبي يخوض "معركة حقيقية" مع تركيا على الأرض، مضيفا أنها "قامت بإرسال طائرة بدون طيار ليل السبت الماضي إلى مصراتة، ولا تزال تدعم الجماعات الإرهابية بشكل متواصل".





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وطالب المسماري "المجتمع الدولي ودول المنطقة وجامعة الدول العربية باتخاذ موقف بشأن هذا التصعيد التركي حيال القوات الليبية، التي تمثل الدولة الليبية والبرلمان الليبي الشرعي".



وحذر قائلا "التدخل التركي أصبح يهدد المنطقة الإقليمية ككل، ونحن الآن في معركة ضد الإرهاب معلنة رسميا منذ 2014، وقد تكشف الآن الدور التركي والقطري أمامنا ووصلنا إلى الحرب المباشرة بين القوات المسلحة الليبية والجيش التركي، الذي يحارب بجنرالاته على الأرض".



كان المسماري أعلن السبت الماضي أن "تركيا دولة معادية"، مضيفا "نستثني الشعب التركي الذي يعاني من ظلم وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان".

كان رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح أعلن حالة النفير العام والتعبئة بالبلاد ردا على التهديدات التركية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي لـ"العين الإخبارية"، إن صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة.

وتابع المريمي: إن ما تقوم به تركيا هو إيضاح وتأكيد في موقفها الداعم لمليشيات طرابلس.. مضيفا: "لا نستغرب مثل هذه التصريحات.. نتوقع ذلك من تركيا خاصة وأنها ضالعة في احتضان الجماعات الإرهابية".

وشدد المريمي قائلا: عاقدون العزم على مواجهة هذه المليشيات ومن يدعمها.. نحن على استعداد لبذل التضحية مهما يكون ثمنها، لا تخيفنا هذه التهديدات، نحن في بلادنا وعلى أراضينا وسنقطع دابر من يهدد أمننا".