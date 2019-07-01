القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات الإثنين 2019/7/1 01:48 صباحا بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/7/1 01:48 صباحا بتوقيت أبوظبي الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي - أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام سورية، الإثنين، أن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة دمشق. من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية جنوب البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله، إنه في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أطلقت طائرات حربية إسرائيلية صواريخ على سوريا مستهدفة مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي بدمشق وحمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.