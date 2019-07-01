الان تتابع إعلام النظام السوري:إسقاط صواريخ معادية بمحيط دمشق وحمص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 12:51 ص, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - متابعات أفاد إعلام النظام السوري أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم بالصواريخ على محيط دمشق وحمص، مؤكدا إسقاط عدد من الصواريخ المعادية جنوب دمشق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام النظام السوري:إسقاط صواريخ معادية بمحيط دمشق وحمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.