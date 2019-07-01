قائد الجيش الليبي يعلن التعبئة والنفير العام في البلاد

أعلن القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، التعبئة والنفير العام في البلاد، بعد تصاعد التهديدات التي تمثلها مليشيات حكومة الوفاق التي تتلقى الدعم العسكريمن تركيا.

وجاء إعلان النفير العام، بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني تدمير طائرة تركية مسيرة كانت متوقفة في المطار الوحيد العامل بطرابلس مما أسفر عن تعليق الرحلات الجوية التجارية.

وقال الجيش الوطني الليبي إن قواته استهدفت الطائرة في ضربة جوية على مطار معيتيقة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمعاقبة تركيا على دعمها مليشيات طرابلس الموالية لحكومة الوفاق.

وذكر الجيش الوطني أيضا أنه ألقى القبض على اثنين من الأتراك في مدينة أجدابيا بشمال شرق البلاد.