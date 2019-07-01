السودان تكشف الحصيلة النهائية لقتلى وجرحى تظاهرات الخرطوم

كشف وكيل وزارة الصحة الإتحادية في السودان، الدكتور، سليمان عبدالجبار عدد قتلى وجرحى الإعتداء الذي تعرضت له المظاهرات التي دعت لها قوى الحرية والتغيير، اليوم الأحد .

وبحسب عبدالجبار، فإنه 7 وأصيب 181 شخصا منهم 27 بطلق ناري والبقية إصابات مختلفة .

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية إن هناك 10 إصابات من النظاميين، منهم 3 من قوات الدعم السريع بطلق ناري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية، أن بقية الإصابات جراء رشق بالحجارة و50 نتيجة للتدافع بالسلك الشائك.

وفي وقت سابق، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، إن الإصابات جاءت برصاص قناصين من داخل مبنى قصر الشباب والأطفال بأم درمان.

فيما أوضح العميد جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، إن المصابين الثلاثة من قوات الدعم السريع أصيبوا إصابات متفاوتة بأعيرة نارية بأم درمان منطقة السلاح الطبي، في أثناء اعتراضهم من الأجهزة الأمنية لدخولهم إلى الخرطوم.