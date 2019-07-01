شكرا لقرائتكم خبر عن السفير جمال بيومي: كنا نفتقد فى السابق لدبلوماسية الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعد من الدول التي يوجد بها بعثات دبلوماسية كثيرة، موضحاً أن هناك 200 بعثة دبلوماسية أكثر تمثيل دبلوماسي داخل القاهرة، كما أن السفارات الموجودة داخل مصر بها دبلوماسيين كثيرين، بالإضافة إلى عائلاتهم والعاملين بالسفارات.

وأضاف بيومي، خلال حواره هاتفية كل يوم، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية ONE، أن الدبوماسية المصرية فى العشرين عاماً الأخيرة كانت تفتقد إلى الدبلوماسية الرئاسة، والدبلوماسية فى تلك الفترة كانت قاصرة على الوزير والسفراء وهناك بعض الدول لا تفضل ذلك، ولكنها تريد الرئيس فى زيارات لها.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه عندما غادر أفريقيا جددت الدعوة لرئيس الدولة التي كان بها، مشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات زيارة لرئيس تلك الدولة، وقبلها جميعاً ورفضتها مصر لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن حادثة أديس أبابا كان لها تأثير كبير، وكذلك كبر سن الرئيس مبارك، ولذلك قللت الدبلوماسية الرئاسية فى الخارج.

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وأشار السفير الأسبق، إلى أن الرئيس السيسي كوكب الأرض غرباً وشرقاً، وذهب إلى بلد كنت مندهشاً أنه توجه إليها، لأنها تعاني من نقص الخدمات وإمكانياتها فقيرة للغاية، مشيراً إلى أن الرئيس أخذ معه فى تلك الزيارة شركة المقاولون العرب وبنى سفارة هناك، وأصبح بها سفير لدي مصر، لأن مصر أكثر دولة بها قبول فى القارة السمراء.

وأردف جمال بيومي، الأفارقة يفخرون بمصر لأن بها مميزات كثيرة، وهي سفيرة للقارة السمراءـ وهناك وجوه قبول كثيرة لدى الأفارقة تجاه مصر، قائلا:"سفير روسي سابق قال أن السفراء الأوروبيين يغيرون منكم لأن لديكم لغة موحدة وثقافة موحدة والرئيس أكد أنه عندما يذهب إلى الشرق لا يعطى ظهره للغرب".