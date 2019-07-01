شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات برلمانية بشأن "الإسكان الاجتماعى".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة توصيات بشأن الإسكان الاجتماعى، وفقا لتقرير الحكومة المقدم للجنة بشأن موازنة هذا القطاع كالتالى:..

1.. إنشاء فروع متعددة لصندوق التطوير العقارى فى كافة محافظات الجمهورية، والتى تم تنفيذ الإسكان الاجتماعي بها، وتوفير عدد كبير من الكوادر البشرية الفنية للتعامل مع حجم الطلب المتزايد فى الإسكان الاجتماعى.

2.. توسيع قاعدة البيانات لكافة طالبى الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعى والعمل على إتاحة تلك البيانات بصورة ميسرة عن طريق قاعدة بيانية متاحة للجميع على الشبكة المعلوماتية.

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3.. إضفاء نوع من المرونة على شروط الحصول على الإسكان الاجتماعى خاصة لمستوى الدخل المحدد وذلك فى ضوء التغيرات لحجم التضخم.

4.. دراسة وتحليل النظام المتبع للإسكان الاجتماعي حاليًا في ضوء السلبيات التي أفرزها الواقع العملى فى التطبيق والعمل على تلافيها خاصة مشكلة تأخر البحث والاستعلام عن طالبى الوحدات السكنية لفترات، ومعاناة العديد من المواطنين في عدم معرفة نتائج البحث أو فحص مستنداتهم وما إلى ذلك من إجراءات.