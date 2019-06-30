أقرباء سامر أبي فراج الذي قتل في قبرشمون قطعوا الطريق بعلشميه

ذكرت معلومات صحافية أن أقرباء سامر أبي فراج، مرافق وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ الذي قتل في حادث قبر شمون، قطعوا طريق ​بعلشميه​ ومنعوا السيارات من المرور واطلقوا النار في الهواء.

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