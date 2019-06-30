شهاب الدين: طائرة برشلونة تأخرت لأسباب لوجستية وركابها سيكونون غدا ظهرا في بيروت

أكد المدير العام للطيران المدني ​محمد شهاب الدين​، في تصريح صحافي، أن "السياح اللبنانيين العالقين في مطار ​برشلونة​ في أسبانيا، سوف يصلون غدا ظهرا إلى بيروت".

وكان شهاب الدين أجرى اتصالا بمدير محطة شركة "فيولنغ" الأسبانية في بيروت، مستفسرا عما حصل، فأوضح له أن "الرحلة رقم 7620 التابعة لشركة فيولنغ الأسبانية والقادمة من برشلونة إلى بيروت، لم تلغ، إنما تأخر إقلاعها لأسباب لوجستية، وسوف تصل إلى بيروت، بكامل ركابها، عند الثانية من ظهر غد بحسب التوقيت العالمي".

وطمأن شهاب الدين إلى أن "الشركة الأسبانية، نقلت الركاب جميعا إلى الفنادق، على حسابها، وقدمت لهم الطعام والشراب، إضافة إلى خيار تبديل رحلاتهم على خطوط جوية أخرى".