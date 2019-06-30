نصحت السفارة الفرنسية في بيروت رعاياها، عبر رسائل نصية هاتفية، من جراء أحداث العنف التي حصلت في منطقة الجبل، لا سيما بعد تعرض موكب وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ لإطلاق نار، بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الإقتراب من هذه المنطقة إلى حين عودة الهدوء إليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الفرنسية تدعو رعاياها لعدم الاقتراب من منطقة الجبل لحين عودة الهدوء إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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