مقتل مرافق ثان للوزير صالح الغريب بعد حادثة اطلاق النار في قبرشمون

أفادت مصادر "​الحزب الديمقراطي اللبناني​"، عبر "النشرة"، عن مقتل مرافق ثان لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في حادثة إطلاق النار على موكب الوزير قبرشمون.

وكان الغريب أكد، في تصريح له، أن مسلحين اطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا الى انه اصيب في خلال الحادث 3 من مرافقيه احدهم اصابته حرجة.

ولفت الغريب إلى أنه "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص".