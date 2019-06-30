رئيس الجمهورية ميشال عون يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان غداً

ذكرت معلومات صحافية أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سيلتقي رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال إرسلان​ غداً. وكان الرئيس عون أجرى اتصالات لضبط الوضع الامني في منطقة عاليه، داعياً المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع قبل ظهر غد في قصر بعبدا.

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