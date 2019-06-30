الصايغ لقماطي: تهديدك المبطن لا يخيفنا وفائض القوة الذي تشعر به لا قيمة له

رد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ على وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​، قائلا " تهديدك المبطّن يا محمود قماطي لا يخيفنا، فإن كانت الساحات مفتوحة فبكل الاتجاهات وفائض القوة الذي تشعر به في خلدة لا قيمة له عند الرجال الرجال في جبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه الصايغ إلى وزير المهجرين غسان عطاللهن قائلا "الافضل ان تحتفظ لنفسك بتحاليلك الفتنوية السخيفة".